دومین جشنواره موسیقی محلی شمال استان همدان با عنوان «عاشیقلار بایرامی» در کبودراهنگ برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علاقهمندان میتوانند آثار خود را طبق شرایط مندرج در فراخوان به صورت فایل تصویری با کیفیت به همراه تکمیل فرم مشخصات به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار تا ۲۰ شهریورماه امسال در نظر گرفته شده و جشنواره در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان کبودراهنگ برگزار میشود.
هدف از برگزاری این جشنواره ترویج و معرفی موسیقی عاشیقی به عنوان یکی از شاخصترین هنرهای سنتی استان همدان، ایجاد بستری برای همکاریهای فرهنگی بین هنرمندان و معرفی اساتید برجسته این حوزه برای انگیزهبخشی به نسل جوان است.
توسعه گردشگری و فرهنگی از طریق جذب هنرمندان و مخاطبان در شهرستان کبودراهنگ از دیگر اهداف این جشنواره است.