همزمان با هفته دولت؛ آیین قدردانی از اعضا و مربیان برگزیده استانی و کشوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با عنوان جشن" آفرین گویی" در مجتمع آفرینش بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، پروین پشت کوهی مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان هرمزگان گفت: تلاش و پشتکار مقدمه موفقیت است و تلاش می‌شود که شما بتوانید دنیا را تغییر دهید و با تغییر دنیا رویاهایتان را محقق کنید.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نیز گفت: امسال هدف گذاری شده که ۵۰۰ کلاس مقطع ابتدایی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مجهز به کتابخانه شود.

منوچهر ضیایی افزود: باید ظرفیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در روستا‌ها و مناطق کمتر برخوردار فعال کرد.

در این آیین که با برنامه‌های نظیر قصه گویی و اجرای موسیقی زنده همراه بود، از ۲۰۰ تن از اعضا و مربیان برگزیده جشنواره ها، مسابقات و رویداد‌های استانی و ملی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ادبی و علمی قدردانی شد.