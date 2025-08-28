فیلم‌های «زیر ستارگان شهر» و «روز‌های افتخار»، که به زندگی مهاجران آفریقایی تبار در فرانسه و نقض حقوق بشر در آن کشور اشاره می‌کند، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «زیر ستارگان شهر» به کارگردانی کلاوس درکسل، امروز ساعت ۱۹، پخش می شود.

این فیلم درباره زنی بی‌خانمان به نام کریستین است که در پاریس زندگی می‌کند. او در یک شب زمستانی، سولی، پسر بچه ۸ ساله اریتره‌ای، را در حالی که جلوی پناهگاهش گریه می‌کند، پیدا می‌کند. آنها که درگیر شرایط نامساعد زندگی خود هستند، سفری احساسی را برای یافتن مادر سولی در پاریس آغاز می‌کنند.

کاترین فروت، محمدو یافا و دومنیک فروت، از جمله بازیگران فیلم «زیر ستارگان شهر» هستند.

شبکه نمایش همچنین فیلم سینمایی «روز‌های افتخار» به کارگردانی رشید بوچارب را، جمعه ساعت ۱۱ صبح پخش می کند.

این فیلم با بازی جمل دبوز، سامی ناسری، روزچدی زم، سامی بواجیلا، برنارد بلانکن و متیو سیمونه، براساس داستانی واقعی روایت شده و در طول جنگ جهانی دوم اتفاق می‌افتد. در سال ۱۹۴۳ میلادی چهار مرد از آفریقای شمالی به نام‌های سعید، عبدالقادر، مسعود و یاسر به همراه ۱۳۰۰۰۰ سرباز بومی دیگر به عضویت ارتش فرانسه در می‌آیند تا سرزمین پدری خود را از دست نازی‌ها آزاد کنند و ....