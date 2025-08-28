به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه البرز گفت: برای رسیدگی حادثه آتش سوزی در پاساژ رضا، چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد و اقدامات درمانی و امدادی درحال انجام است.

وی افزود: در حال حاضر، اکثر کسانی که به دلیل استنشاق دود ناشی از حریق دچار مشکلات تنفسی شده بودند، توسط واحد‌های اورژانس در محل تحت درمان سرپایی قرار گرفته‌اند. تا این لحظه، وضعیت عمومی تمام افراد پایدار گزارش شده و از وخامت حال کسی خبر نیست.

عملیات اطفاء حریق و جست‌و‌جو در پاساژ رضا همچنان در جریان است و نیرو‌های امدادی در تلاش برای مهار کامل آتش و اطمینان از ایمنی محل هستند.

اطلاعات تکمیلی در این خصوص پس از اتمام امدادرسانی مدیریت حادثه اعلام خواهد شد.