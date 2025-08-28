آتش‌سوزی در پاساژ رضا واقع در میدان آزادگان کرج، منجر به مصدومیت ۲۳ نفر از شهروندان شد. تمام مصدومان که دچار مشکلات تنفسی ناشی از استنشاق دود شده بودند، به صورت سرپایی در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند.

احمد مهدوی گفت: این آتش‌سوزی عصر امروز ۶ شهریور رخ دادکه بلافاصله پس از اطلاع، یک خودروی فرماندهی به همراه چهار دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک خودروی پشتیبانی به محل حادثه اعزام و اقدامات درمانی آغاز شد.

وی افزود: وضعیت عمومی همه مصدومان پایدار گزارش شده و تمام ۲۳ نفر توسط تیم‌های مستقر اورژانس ۱۱۵، بصورت سرپایی درمان شدند.