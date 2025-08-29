چندین طرح عمرانی، ورزشی، خدماتی و زیربنایی با هزینه بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در داراب افتتاح شد.

افتتاح طرح‌های عمرانی، ورزشی و خدماتی در داراب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: همزمان با هفته دولت، بیش از ۱۰ طرح در زمینه‌های ورزشی، آبرسانی و زیرساخت‌های عمرانی با هزینه بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در داراب به بهره برداری رسید.

مسعود گودرزی افزود: چمن مصنوعی، روکش آسفالت سنگ چارک به آبجهان با هزینه بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال، مخزن آب آشامیدنی شهرک فتح المبین با هزینه بیش از ۹۰ میلیارد ریال و روکش آسفالت جاده رودبال به طول ۹ کیلومتر با هزینه بیش از ۳۶۰ میلیارد ریال از جمله طرح‌هایی است که در این شهرستان افتتاح شد.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.