به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، روح اله داودی گفت: برای ۴۸ ساعت آینده، ضمن ماندگاری هوای گرم، تغییر محسوسی در دما‌ها نخواهیم داشت بنابراین کماکان مدیریت مصرف بهینه آب و برق توصیه می‌شود.

وی افزود: امروز شاهد جوی آرام و پایدار در استان بودیم که بر اساس تهیه مدل‌ها و نقشه‌های هواشناسی، این پایداری هوا تا اوایل هفته آینده هم ادامه دارد به طوری که در اغلب ساعات آسمانی صاف، گاهی افزایش سرعت وزش باد قابل پیش‌بینی است.

کارشناس هواشناسی، لرستان گفت: البته در این مدت به علت جهت جریانات پدیده غبار رقیق در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

داودی گفت: بر اساس دما‌های ثبت شده در ۲۴ ساعت گذشته، پلدختر با ۴۶ و الشتر با ۱۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان بودند.