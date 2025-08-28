به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین سرهنگ وجیه الله عبدی با اعلام این خبر گفت: با هوشیاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان تاکستان ۶ کیلو و ۹۳۰ گرم تریاک از یک منزل مسکونی در شهر تاکستان کشف و یک قاچاقچی دستگیر شد.

وی افزود::مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان تاکستان در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های نوین پلیسی، دریافتند یکی از قاچاقچیان مواد مخدر محل سکونت خود را به محل دپوی مواد مخدر تبدیل کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان به شناسایی دقیق مخفیگاه متهم اشاره کرد و، اظهار داشت: مأموران با تشکیل تیم عملیاتی و با هماهنگی قضائی به مخفیگاه متهم در شهر تاکستان اعزام و در بازرسی از آن، ۶ کیلوو ۹۳۰ گرم تریاک به همراه تعدادی آلات و ادوات توزین ومصرف مواد مخدر کشف و در این رابطه یک قاچاقچی را دستگیر کردند.

سرهنگ وجیه الله عبدی با اشاره به این که مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت از سوی پلیس دنبال می‌شود؛ خاطرنشان کرد: قاچاقچی دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شد.