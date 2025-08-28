به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سیدستار هاشمی در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی گفت: توسعه زیر ساخت‌هایی که امروز بخشی از آن در آذربایجان غربی افتتاح شدند می‌تواند زمینه ساز رسیدن به بالاترین سطح اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی باشد، در این حوزه تکلیف داریم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰ درصد جی دی پی برسانیم و اینکار را بزودی انجام خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه دیپلماسی فناوری با قدرت در وزارت دنبال میشود افزود: در مرکز داده ماکو که امروز عملیات ساخت آن آغاز شد؛ با کمک انرژی خورشیدی میتواند در بالاترین سطح تولید محتوا و به دنیا مخابره شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی کلید تمام قفل هاست و در توسعه فناوری سرمایه گذاری راهگشا خواهد بود و ما دنبال جذب سرمایه گذاران در حوزه فناوری هستیم.

سیدستار هاشمی درادامه با اشاره به اینکه جوانان در کشور‌های توسعه یافته دنبال مهارت هستند نه مدرک گرایی افزود: چرخه حیات فناوری عمری کمتر از پنج سال دارد و این نشان می‌دهد این مسیر مسیر پویایی و تازه شدن است و با ظرفیت‌های استان و اتکا به ظرفیت بخش خصوصی و دانشگاهی شاهد اتفاقات خوبی در استان خواهیم بود.