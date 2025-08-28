پخش زنده
امروز: -
این همایش با هدف دانش افزایی توانمندسازی هماندیشی و انسجام مسئولان بسیج اساتید کشور مشهد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بسیج اساتید کشور با اشاره به اینکه در اجلاسیه بیش از ۳۵۰ نفر از اساتید کشور حضور دارند گفت: این جلسات هم اندیشی در سه مرحله برگزار میشود دوره اول اعضای شورای سیج اساتید استانهای سراسر کشور حضور دارند که درباره برنامههای ترم جدید دانشگاهها و همچنین مباحث معرفتی فرهنگی سیاسی اجتماعی و موضوعاتی در سطح کشور منطقه و بین الملل مورد بررسی قرار میگیرد.
محمدرضا مردانی افزود: در دوره دوم این اجلاسیه مسئولان بسیج کانونهای کشور حضور دارند که در آن موضوعاتی مربوط به حوزه آموزش و پژوهش و نقش آفرینی اساتید در توانمندسازی کشور و همچنین مباحث دانش افزایی و انسجام بخشی ورد بحث و گفتوگو قرار میگیرد.
وی ادامه داد: دوره سوم دوره تخصصی است برای تحول در علوم انسانی که شامل ۱۲ رشته از قبیل روانشناسی جامعه شناسی علوم سیاسی میباشد.