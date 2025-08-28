پخش زنده
دمای هوای اصفهان در ساعات پیش رو کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی بیانگر جوی به نسبت پایدار در استان تا اوایل هفته آینده است.
مینا معتمدی افزود: در این مدت آسمان اغلب مناطق استان صاف، در پارهای از مناطق غبارآلود و در برخی ساعات همراه با وزش باد و احتمال تندباد لحظهای و در نیمه شمالی و شرقی اوایل شب احتمال خیزش گردوخاک انتظار میرود.
وی با بیان اینکه امروز و فردا از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد، گفت: بیشینه دمای هوای شهر اصفهان ۳۷ و کمینه فردا صبح ۱۶ درجه سانتیگراد است و کوهپایه با ۴۲ درجه و بویین میاندشت با ۹ درجه به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان پیشبینی میشود.