به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی بیانگر جوی به نسبت پایدار در استان تا اوایل هفته آینده است.

مینا معتمدی افزود: در این مدت آسمان اغلب مناطق استان صاف، در پاره‌ای از مناطق غبارآلود و در برخی ساعات همراه با وزش باد و احتمال تندباد لحظه‌ای و در نیمه شمالی و شرقی اوایل شب احتمال خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

وی با بیان اینکه امروز و فردا از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد، گفت: بیشینه دمای هوای شهر اصفهان ۳۷ و کمینه فردا صبح ۱۶ درجه سانتیگراد است و کوهپایه با ۴۲ درجه و بویین میاندشت با ۹ درجه به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.