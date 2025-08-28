به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ نخستین طرحهای افتتاحی امروز دو پروژه بهداشتی و درمانی شامل یک پایگاه سلامت شهری و یک پایگاه سلامت روستایی در مهاباد بود.

پروژه پایگاه سلامت شهری محله موکریان در زمینی با زیربنای ۲۵۰ متر مربع احداث شده است و هم اکنون بیش از ۹ هزار نفر از اهالی این منطقه می توانند خدمات بهداشتی و درمانی مناسب دریافت کنند.

پایگاه سلامت روستایی یوسفکند هم دیگر طرح افتتاحی بود، این پایگاه روستایی نیز در زمینی با زیربنای ۲۸۶ مترمربع و در دو طبقه احداث و تکمیل شده است.

با افتتاح این پروژه بیش از چهار هزار نفر از اهالی روستای یوسفکند زیر پوشش خدمات بهداشت و سلامت قرار خواهند گرفت.

احسان ریخته گر، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی در مراسم افتتاح این طرحها گفت: برای اجرای این طرحها در مجموع بیش از 140 میلیارد ریال هزینه شده است.

بهره برداری از آسفالت راه روستایی قره بلاغ و پست برق ، دیگر طرحهای افتتاحی امروز بودند.

خانم کشور محمدی، رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد گفت: پروژه اجرای بهسازی و آسفالت معابر روستای قره بلاغ برای نخستین بار به مساحت بیش از شش هزار مترمربع و به ارزش 14 میلیارد ریال که با بهره برداری از آن 240 نفر جمعیت روستا از مزایای آن بهره مند شدند.

مدیر توزیع برق شهرستان مهاباد هم گفت: در هفته دولت 33 دستگاه پست هوایی در داخل شهر نصب شده و تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار و اصلاح شبکه خطوط هوایی شهری به طول 30 کیلومتر بوده است و شبکه خطوط هوایی روستایی 25 کیلومتر بوده است.

جلال زایر افزود: همچنین خط 20 کیلوولت روستای گرده گرو افتتاح و اصلاح خط 20 کیلو ولت فیدر دو و سه ، بخش مرکزی انجام شده و سه کیلومتر 400 ولت هوایی شهری هم کار صورت گرفته که در مجموع 27 میلیارد تومان برای اجرای این طرحها هزینه شده است.

اهدای واحدهای مسکونی و صفحات خورشیدی به مددجویان هم از طرحهای افتتاحی کمیته امداد امام خمینی مهاباد در پنجمین روز هفته دولت بود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی مهاباد گفت: واحد مسکن مددجویی در روستای ترشکان با همکاری بنیاد مسکن، سپاه و مراکز نیکوکاری تکمیل و به خانواده نیازمند واگذار شده است.

احمد نوذری افزود: امسال احداث پنج واحد مسکن مددجویی دیگر هم با همکاری سایر نهادها از طرف کمیته امداد در دست احداث است.

همچنین در هفته دولت تعداد 20 طرح انرژی خورشیدی در روستاهای شهرستان مهاباد به بهره برداری رسید.

سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد درمجلس شورای اسلامی هم از تلاش دولت برای محرومیت زدایی و توزیع عادلانه امکانات خبر داد.

همچنین امروز به صورت وبیناری گازرسانی به 14 روستای بخش مرکزی و خلیفان آغاز شد.