به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ امیرحسین نقی مهر گفت: در روز‌های منتهی به تعطیلات و فصل سفر، سودجویان با ایجاد صفحات و کانال‌ها در شبکه‌های اجتماعی و درج آگهی در برخی سایت‌ها، با تصاویر چشمگیر و نرخ‌های وسوسه‌کننده، اقدام به فریب شهروندان می‌کنند.

وی افزود: این افراد پس از جلب اعتماد، با بهانه‌هایی نظیر رزرو قطعی، حفظ تاریخ و یا تخفیف ویژه، درخواست واریز پیش پرداخت از شهروندان کرده و پس از دریافت وجه، مسیر ارتباطی با مشتری را قطع می‌کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان گفت: مسافران باید فقط از طریق درگاه‌های اینترنتی مجاز، شرکت‌های گردشگری معتبر و یا حضور در اقامتگاه مورد نظر، واحدی را ذخیره و تا زمان احراز هویت مالک و مشاهده مدارک و قرارداد رسمی، از پرداخت وجه خودداری کنند.

سرهنگ نقی مهر به شهروندان توصیه کرد: از پرداخت بیعانه به حساب‌های شخصی ناشناس خودداری کرده و فقط از درگاه‌های پرداخت امن برای اجاره واحد اقامتی استفاده کنند و پیش از هرگونه ذخیره واحد اقامتی، نشانی و تصاویر ملک را به دقت بررسی و پس از ملاحظه قرارداد و رسید مکتوب، شامل مشخصات طرفین، نشانی و تاریخ، مبلغ اجاره را پرداخت کنند.

وی همچنین از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در این خصوص، موضوع را به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir اطلاع دهند.