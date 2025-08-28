نماز جمعه این هفته شهر ارومیه به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی و با سخنرانی پیش از خطبه های استاندار آذربایجان‌غربی اقامه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نماز عبادی و سیاسی جمعه این هفته شهر ارومیه به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه مصلی بزرگ امام خمینی (ره) اقامه خواهد شد.

سخنران پیش از خطبه ها نیز به‌مناسبت هفته دولت دکتر رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی خواهد بود.

درب‌های مصلی از ساعت ۱۰:۳۰ به روی نمازگزاران باز خواهد شد.