تاکنون ۱۷ همت از مجموع ۶۰ همتی بدهی به بیمارستان‌های دولتی و داروخانه‌ها در کشور تامین و پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان غذا ودارو در بازدید از شرکت‌های دارویی در اصفهان گفت: مجموع بدهی در حوزه بیمارستان‌های دولتی و شرکت‌های توزیعی و تولیدی دارو ۲۵ همت ودر حوزه داروخانه‌ها هم ۳۵ همت است که از مجموع این بدهی‌ها ۱۷ همت هفته گذشته تامین و پرداخت شده است و بصورت لازم است این پرداخت‌ها به صورت پایدار ادامه داشته باشد.

مهدی پیرصالحی افزود: با اجازه رهبر معظم انقلاب ۷۰۰ میلیون دلار برای ذخایردارویی راهبردی از صندوق توسعه و پیشرفت ارزی تامین شده و دارو‌های ضروری مورد نیاز بیماران تامین شده است.

وی گفت: در تامین شیرخشک عمومی مشکل خاصی نداریم و پنج شرکت تولید کننده تامین کننده این نوع شیر خشک در کشور هستند؛ همچنین تامین شیرخشک وارداتی یا همان متابولیک (رژیمی) وابسته به تامین ارز است که گاهی دچار مشکل هستیم با این وجود هفته گذشته این شیرخشک‌های رژیمی تامین ودر داروخانه‌های کشور موجود شد.

رئیس سازمان غذا ودارو، کمبود شیرخشک را ناشی از کمبود نقدینگی دانست و افزود: با حمایت سازمان هدفمندی نیمی از این بدهی‌ها پرداخت شد و در زمینه کمبود دارویی هم باتوجه به بحث تحریم‌ها ومحدودیت‌های ارزی و وضعیت نقدینگی در کشور کمبود‌هایی داریم که باید مدیریت کنیم.

مهدی پیرصالحی گفت: امسال کمبود‌های دارویی در مقایسه با سال‌های گذشته نصف شده وکمتر از سال گذشته است.

وی افزود: طبق قانون برنامه‌ای که مجلس تعیین کرده بودجه‌ای از صندوق توسعه دریافت شده و ذخایر راهبردی تامین دارو‌های ضروری وحیاتی کشور طبق بودجه تامین شده با شرکت‌های تامین کننده منعقد شده و نیاز یک ونیم تا سه ماه کشور ذخیره استراتژیک تامین شده است که با توجه به شرایط ارزی ونقدینگی کمبود‌ها را جبران می‌کنیم

رئیس سازمان غذا ودارو گفت: همچنین در حوزه نان اگر نانوایان کنجد را از منابع رسمی تامین کنند از لحاظ بهداشتی مشکلی نیست، اما درصورتیکه کنجد از منابع غیررسمی و بدون پروانه تامین شود و آلودگی داشته باشد مصرف آن در تولید نان ممنوعیت دارد.