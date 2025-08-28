مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن شهر لیون فرانسه به جرم حمایت از مردم غزه در فضای مجازی بیش از ۶ ماه است که در زندانی در فرانسه حبس شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ۳۹ ساله‌ای که از حدود ۸ سال پیش در شهر لیون فرانسه زندگی می‌کرد، صاحب خانه که اوضاع بی سابقه خانه او را دید با آتش نشانی تماس گرفت.

خبر ناپدید شدن اسفندیاری که مترجم و دانش‌آموخته دانشگاه لیون فرانسه است، مارس ۲۰۲۵ از سوی خانواده‌اش به مقامات ایرانی گزارش و مشخص شد او توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است.

دادستانی پاریس اعلام کرد مهدیه اسفندیاری به اتهام حمایت از زنان و کودکان مطلوم فلسطین در صفحه شخصی خود در فضای مجازی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و بازداشت شده است.

مهدیه حالا بیش از ۶ ماه است که در زندان فرن فرانسه و در میان مجرمان امنیتی در اسارت است.

در کشوری که داعیه حقوق بشر دارد اظهار نظر و حمایت از مظلوم، تحت عنوان «تمجید از تروریسم» جرم انگاری شده است.

این نخستین باری نیست که این کشور افراد را به جرم اظهارنظر درباره نقض حقوق بشر از سوی رژیم‌صهیونیستی تحت فشار قرار می‌دهند و بازداشت و محاکمه می‌کنند.