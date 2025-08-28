به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان اعلام کرد: نماز دشمن شکن جمعه، فردا ۷ شهریور ۱۴۰۴، در مساجد و مصلا‌های همه شهر‌های گیلان با حضور مردم مومن و انقلابی استان برگزار خواهد شد.

همچنین نماز جمعه فردا در رشت مرکز گیلان، به امامت آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، در مصلای امام خمینی این شهر اقامه می‌شود.

سخنران پیش از خطبه‌های نمازجمعه رشت به مناسبت هفته دولت ، هادی حق شناس استاندار گیلان است.