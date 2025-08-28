به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری سما، نصرالدین عامر یکی از مسئولان جنبش انصارالله یمن گفت: صحبت‌ها درباره هدف قرار گرفتن مقامات بلندپایه در صنعاء صحت ندارد. آنچه رخ می‌ دهد، هدف قرار دادن شهروندان و مردم یمن به دلیل مواضعشان در حمایت از غزه است. تجاوز جدید رژیم صهیونیستی مانند موارد قبلی شکست خورده است و عملیات ما برای حمایت از غزه همچنان ادامه دارد.

ادعای هدف قرار گرفتن نشست مقامات یمنی

به گزارش خبرگزاری سما رادیو نظامیان اسرائیل مدعی شده بود رهبران انصار الله برای مشاهده سخنرانی عبدالملک الحوثی جمع شده بودند. منابع اسرائیلی ادعا کردند بمباران یمن به طور همزمان جمع زیادی از رهبران انصار الله را در صنعاء هدف قرار داد.