دکتر نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، با استقبال علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان از طریق فرودگاه گرگان وارد گلستان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سفر دکتر نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی به گلستان با هدف بررسی دقیق وضعیت کشاورزی و دیدار با کشاورزان و دست‌اندرکاران این حوزه در استان برنامه‌ریزی شده است.

این سفر فرصتی مغتنم برای تبادل نظر مستقیم مقام عالی وزارت با فعالان بخش کشاورزی استان و آگاهی از نزدیک از مسائل و مشکلات آنان خواهد بود به خصوص که گلستان از آبیاری سنتی ، کمبود صنایع تبدیلی کشاورزی، تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و الگوی کشت نامنظم رنج می برند.

همچنین، انتظار می‌رود در این سفر، تصمیمات مؤثری در جهت توسعه و حمایت از کشاورزی استان اتخاذ شود.