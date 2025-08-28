به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان جغتای گفت: در گرامیداشت هفته دولت و با یاد شهیدان رجایی و باهنر رو رئیس جمهور شهید ایت الله رئیسی طرح های آسفالت و بهسازی معابر روستای گوری به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع با اعتبار ۲ میلیارد تومان استخر ذخیره اب فضای سبز شهرداری ریواده عبدل آباد ۷۰۰ میلیون تومان، اسفالت وبهسازی معابر شهر ریواده عبدل اباد به مساحت ۳۲ هزار متر مربع و خرید ماشین الات از قبیل بیل بکهو، کامیون باری، لودر با اعتباری به مبلغ ۶۰ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان بهره برداری شد.

حسن ابارشی افزود: اجرای فاز دوم مجتمع ابرسانی خیبر و ساخت مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی با اجرای خط انتقال به طول ۶۲۵۰ متر با اعتباری به میزان ۴۲ میلیارد تومان، اجرای نیروگاه ۱۰۰ مگا بایتی چاه عمیق کشاورزی داوری به مبلغ ۳ میلیارد تومان، ساخت ساختمان دهیاری روستای کلاته گز با مساحت ۶۰ متر مربع به اعتباری به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان هزینه انجام شد.

وی ادامه داد: برق رسانی به مجموعه ورزشی دهستان فراشیان با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان و اسفالت و بهسازی معابر روستای آزادوار به میزان ۷ هزار متر مربع و ساخت منزل مسکونی بنیاد مسکن در روستای ازادوار به مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.