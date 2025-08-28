تمرین مشترک تیم ملی سنگنوردی سرعت ایران در آلماتی
تیم ملی سنگنوردی سرعت کشورمان، یک جلسه تمرین مشترک با تیمهای ملی ژاپن، کرهجنوبی و قزاقستان در باشگاه سنگنوردی «اسکالای» آلماتی برگزار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی سنگنوردی سرعت کشورمان در ادامه برنامههای تدارکاتی خود برای حضور در مسابقات جام آسیا به میزبانی آلماتی قزاقستان، امروز در باشگاه سنگنوردی «اسکالای» این شهر یک جلسه تمرین مشترک با تیمهای ملی ژاپن، کرهجنوبی و قزاقستان برگزار کرد.
باشگاه «اسکالای» با برخورداری از دیواره استاندارد سرعت، میزبان این تمرین بود و فرصتی ارزشمند را در اختیار سنگنوردان ایرانی قرار داد تا در فضایی دوستانه و حرفهای به رقابت و تعامل با رقبای بینالمللی خود بپردازند.
از جمله دستاوردهای این تمرین مشترک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ارتقای آمادگی فنی و تاکتیکی
سازگاری با شرایط مسابقه
تقویت بُنیه روانی و روحیه تیمی
ارزیابی آخرین وضعیت رقبای آسیایی
سرپرست: حسین مقدم
مربی: حمیدرضا توزنده جانی
ورزشکاران: بایایی، علیپور، بدری، سهرابی، روح الهی، سلیمانی، دارابیان