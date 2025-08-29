به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،ایمان فرزین در این باره، گفت: خانم جعفری فراتر از سرمربی برای مردم کرمان و قطعا گزینه نهایی و سرمربی تیم ما است.

وی افزود: از فدراسیون فوتبال خواسته‌ایم به قید فوریت به این موضوع رسیدگی کند تا خانم جعفری علاوه بر هدایت تیم ملی فوتبال بانوان، همچنان سرمربی خاتون بم در لیگ برتر باشد.

قائم مقام باشگاه خاتون بم با اشاره به آماده سازی تیم برای حضور در فصل جدید لیگ برتر فوتبال بانوان، گفت: مراحل آماده سازی تیم در حال انجام است و سعی کرده‌ایم امسال هم تیم خوب و قدرتمندی برای حضور در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا آماده کنیم تا نماینده شایسته‌ای برای فوتبال بانوان ایران باشیم.