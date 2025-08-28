به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در مراسمی از بسکتبالیست‌های نونهال و نوجوان مهابادی که در مرداد ماه در مسابقات استانی برسکوی اول استان ایستادند، تجلیل شد.

تیم‌های که باتمرینات و هماهنگی‌های لازم قرار است این درخشش ها را در مسابقات کشوری ادامه دهند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مهاباد، درحاشیه این مراسم از حمایتهای مسئولان از تیمهای ورزشی برای حضور در مسابقات، تجهیز سالن‌های ورزشی و خوابگاهها برای میزبانی مسابقات مختلف خبر داد.