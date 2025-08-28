چندین طرح مهم عمرانی، ورزشی و ارتباطی در بخش مرکزی شهرستان میان جلگه افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار میان جلگه گفت: طرح بلوار روستای باغ جهان با متراژ ۳۵۰ متر و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و دویست و شصت و هشت میلیون تومان اجرا شده است.

عزت الله سلیمانی افزود: طرح هادی روستای ارغش با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان و همچنین طرح ارتقای فناوری و توسعه شبکه اینترنت همراه اول به نسل چهارم (۴G) با اعتباری بالغ بر یکصد و بیست و چهار میلیون تومان جهت ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی به بهره‌برداری رسیدند.

وی ادامه داد: زمین چمن مصنوعی فوتسال روستای چاه سالار با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان و یک مسیر روستایی به طول ۱۱.۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و پانصد میلیون تومان از دیگر طرح های مهم افتتاح‌شده در این شهرستان هستند.

در حاشیه این آیین، از جمعی از کارمندان نمونه ادارات شهرستان میان جلگه با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.