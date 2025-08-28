تیم‌های سنگ آهن بافق، سوپر گوشت دهکده باچیار شیروان، کانون افشین و بورس سکه ایکلیم به نیمه‌نهایی تور ملی والیبال ساحلی شیروان راه یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تور ملی والیبال ساحلی رده سنی آزاد شیروان که از چهارشنبه پنجم شهریور با همکاری هیئت والیبال، شهرداری شیروان و اداره کل ورزش و جوانان این شهر بر اساس قوانین فدراسیون جهانی آغاز شده بود، امروز پنجشنبه ششم شهریور با برگزاری ۱۲ دیدار پیگیری شد.

در پایان دومین روز این رقابت‌ها تیم‌های سنگ آهن بافق، سوپر گوشت دهکده باچیار شیروان، کانون افشین و بورس سکه ایکلیم به مرحله نیمه‌نهایی تور ملی شیروان راه یافتند.

برنامه دیدار‌های مرحله نیمه‌نهایی تور ملی شیروان به قرار زیر است:

ساعت ۸:۳۰؛ سنگ آهن بافق – کانون افشین

ساعت ۹:۳۰؛ سوپر گوشت دهکده باچیار شیروان – بورس سکه ایکلیم

دیدار‌های رده‌بندی و نهایی این مسابقات ساعت ۱۵:۴۵ و ۱۷ جمعه هفتم شهریور برگزار خواهد شد.

نتایج کامل دیدار‌های روز دوم تور ملی شیروان به قرار زیر است:

سنگ آهن بافق ۲ ـ دیتیلینگ خودرو مریم ۱ رحیم زاده (۲۵ بر ۲۳، ۱۷بر ۲۱. ۱۵بر ۱۱)

یزد ۲_ اکسیژن پرو صفر (۲۱ بر ۸ و ۲۱ بر ۹)

سبزگامان دکتر بسکی ۲ـ ابزار و پارچه مبلی صفر (۲۲بر۲۰ و ۲۲بر۲۰)

بورس سکه ایلکیم ۲ ـ امید سنگ آهن بافق صفر (۲۱بر۹ و ۲۱بر۱۲)

سوپر گوشت باچیان ۲ _ شهرداری خانلق صفر (۲۱ بر ۷ و ۲۱ بر ۱۵)

چک موز بندر ترکمن ٢ -پاس اق قلا صفر (۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۷)

کانون افشین ۲- گلد سنتر بجنورد صفر (۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۱)

هیئت والیبال شیروان ۲ ـ آکادمی تابعی صفر (۲۱بر۱۱ و ۲۱ بر۹)

سنگ آهن بافق ۲ – یزد صفر (٢١ بر ١١ – ٢٣ بر ٢١)

ایکلیم بورس سکه ۲ – سبزگامان دکتربسکی صفر (۲۱ بر ۷ و ۲۱ بر ۱۷)

کانون افشین ۲ – هیئت والیبال شیروان یک (۲۱ بر ۱۵ و ۱۷ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۳)

سوپر گوشت دهکده باچیار شیروان ۲ ـ چک‌موز بندر ترکمن یک (۱۸ بر ۲۱ و ۲۱ بر ۱۸ و ۱۹ بر ۱۷)