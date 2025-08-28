رئیس پارک علم و فناوری استان یزد: با اجرای طرح جامع پارک، شرکت‌های دانش بنیان، بستر مناسبی از لحاظ فیزیکی و تجهیزاتی خواهند داشت.

شروع به کار طرح جامع پارک علم و فناوری در یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شخصی نیائی افزود: طرح جامع ۷۰ هکتاری پارک که روبروی دانشگاه یزد و در مجاورت کمربندی یزد واقع است، مدت‌ها متوقف بود که با همراهی شهرداری یزد قرار است کار آن در آینده نزدیک شروع شود.

وی گفت: هم اکنون پارک علم و فناوری یزد محدودیت‌هایی دارد و تعداد زیادی از شرکت‌های پذیرش شده داریم که نیازمند فضا برای کار خود هستند.

رئیس پارک علم و فناوری یزد عنوان کرد: شروع به کار پروژه جامع پارک علم و فناوری یزد به ما کمک می‌کند تا از لحاظ فضایی شرکت‌ها رشد و توسعه پیدا کنند.

شخصی نیایی گفت::در پایان سال قبل سهم شرکت‌های آور و دانش بنیان در اقتصاد استان شش همت بوده است که تا پایان برنامه هفتم هدفگذاری کردیم تا ده درصد GPD استان را از محل فروش محصولات دانش بنیان و فروش شرکت‌های فناور داشته باشیم که لازمه آن این است که اجرای پروژه‌ها و مسیر فروش آنها را تسهیل کنیم.

وی با اشاره به اعتبار مالیاتی که یکی از مزایای قانون جهش تولید دانش بنیان است گفت: این قانون را فعال کردیم و کارگزاری برای آن انتخاب و خودمان نیز مستقیما با شرکت‌های بزرگ وارد شدیم و هم اکنون ده شرکت بزرگ پارک حضور دارند که مرکز نواوری در پارک راه اندازی کرده‌اند.

همکاری با دانشگاه یزد در خصوص تدوین نقشه راه هوش مصنوعی استان و ایجاد مراکز خلاقیت در مراکز اموزشی تحت نظر اموزش و پرورش استان از دیگر فعالیت‌های در دست انجام پارک است که شخصی نیائی به آنها اشاره کرد.