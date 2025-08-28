برگزاری کنگره برای تبیین سیره و آرمان‌های شهدا که برای حفظ میهن و نظام اسلامی، شیرین‌ترین سرمایه خود یعنی جانشان را نثار کردند، این روز‌ها همه را در گیلان به جنب و جوش انداخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در آستانه برگزاری کنگره ملی هشت هزار شهید گیلان، تلاش‌ها برای آماده سازی محل این رویداد بزرگ در جریان است؛ کنگره‌ای که قرار است جلوه‌ای از ایثار و رشادت فرزندان گیلان را در دوران دفاع مقدس به نمایش بگذارد و یاد و نام شهیدان را بار دیگر در فضای استان و کشور طنین انداز کند.