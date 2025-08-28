مدیر کل نوسازی مدارس قم گفت:کلنگ ساخت ۱۳ طرح آموزشی، پرورشی، فرهنگی و ورزشی امروز در قالب نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی به زمین زده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، علا الدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه‌ی سفر یک‌روزه خود به قم کلنگ عملیات تخریب و بازسازی ساختمان آموزشگاه شهید مدنی را به زمین زد.

مدیر کل نوسازی مدارس قم در این آیین با اشاره به اینکه ۱۳ طرح آموزشی، پرورشی، فرهنگی و ورزشی امروز آغاز می‌شود گفت: این طرح‌ها در قالب نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی که برنامه برتر دولت چهاردهم است انجام می‌شود.

احمدرضااشتهادی افزود: در قالب طرح نهضت توسعه عدالت ۹۰ طرح آموزشی فرهنگی ورزشی با ۹۵۰ کلاس درس در حال اجرا در مراحل مختلف است که ۷۰ طرح عملیات اجرایی آن آغاز شده است که ۲۳ پروژه آن درقالب ۱۸۰ کلاس درس تا شروع سال تحصیلی جدید و ما بقی طرح‌ها پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسد.