مدیر کل نوسازی مدارس قم گفت:کلنگ ساخت ۱۳ طرح آموزشی، پرورشی، فرهنگی و ورزشی امروز در قالب نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، علا الدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامهی سفر یکروزه خود به قم کلنگ عملیات تخریب و بازسازی ساختمان آموزشگاه شهید مدنی را به زمین زد.
مدیر کل نوسازی مدارس قم در این آیین با اشاره به اینکه ۱۳ طرح آموزشی، پرورشی، فرهنگی و ورزشی امروز آغاز میشود گفت: این طرحها در قالب نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی که برنامه برتر دولت چهاردهم است انجام میشود.