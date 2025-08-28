معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از تولید مجموعه نمایشی دایرههای قرمز به همت صداوسیمای استان مرکزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماد مجموعه نمایشی "دایرههای قرمز"؛ تولید جدید شبکه آفتاب، در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی صداوسیمای استان مرکزی، مجموعه نمایشی «دایرههای قرمز» که با هدف افزایش آگاهیهای حقوقی مردم در حوزه آسیبهای اجتماعی و جرائم تولید شده است، به زودی از شبکه استانی آفتاب و شبکههای سراسری رسانه ملی پخش خواهد شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این مراسم گفت: "افزایش آگاهیهای حقوقی مردم یکی از بندهای سند تحول و تعالی قضایی است و ساخت مجموعههای نمایشی و فیلم سینمایی به ساخت افکار مردم کمک میکند، اما باید مراقبت کنیم جای ظالم و مظلوم، جلاد و شهید عوض نشود. "
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: "امروز کشورهای غربی به تولیدات نمایشی با سیاه نمایی از کشورمان جایزه میدهند و ما باید در آثار نمایشی خودمان این افکار مخرب را اصلاح کنیم. "
جهانگیر گفت: "تولید آثار نمایشی فاخر در رسانه ملی با محور پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی نقش موثری در ارتقای دانش حقوقی مردم دارد. "
وی افزود: "استفاده از عبرتها و تجربههای زندگی مجرمان برای مردم عبرت آموز خواهد بود که این مجموعه جمع آوری شده میتواند برای تولید آثار نمایشی در دسترس رسانه ملی قرار بگیرد. "
در ادامه حمید حاجینژاد، قائممقام معاونت امور استانهای رسانه ملی نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت پرداختن به موضوع عدالت از منظر سند تحول رسانه ملی گفت:" رسانه ملی وظیفه دارد از یکسو در توزیع امکانات رسانهای، عدالت را در سراسر استانها برقرار سازد و به همه ظرفیتهای کشور ضریب رسانهای بدهد، و از سوی دیگر در قالب تولیدات نمایشی و محتوایی به تبیین قانون، حقوق و تکالیف نظام و مردم بپردازد. "
وی با اشاره به تحول جدی رسانه ملی در حوزه استانها افزود:" امروز ده ساعت از آنتن سیمای ملی در اختیار تولیدات استانها قرار گرفته و این بستر موجب شده تا رویدادهای ملی مهم در قالب برنامههایی همچون «ایران ما» با پرداخت بومی و محلی بازنمایی شوند و ظرفیتها، مطالبات مردمی و هویتهای گوناگون استانی در قالب «ایران جان» به تصویر کشیده شود.
حاجینژاد یکی از دستاوردهای این رویکرد را تولید آثار فاخر متعدد با استفاده از ظرفیت هنرمندان استانها دانست و تصریح کرد:" مجموعه نمایشی «دایرههای قرمز» نمونهای شاخص از این تلاشهاست که هم در ایدهپردازی، هم در پرداخت هنری و هم در اقدام قرارگاهی تولید، جایگاه ویژهای دارد و بهعنوان یکی از آثار زبده و نمونه معاونت امور استانها شناخته میشود. "
وی در پایان بر آمادگی کامل معاونت امور استانهای رسانه ملی برای حمایت از ادامه این پروژه تأکید کرد و گفت: "سازمان صداوسیما با نگاه ملی و پشتوانه استانی، ظرفیتهای لازم را برای توسعه چنین آثار فاخر در سراسر کشور فراهم کرده است.
حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه هم با اشاره به نقش رسانه ملی در افزایش آگاهیهای حقوقی مردم گفت: "این مجموعه نمایشی تجربه مثبتی بود و از همکاریهای مشترک رسانه ملی و قوه قضائیه در زمینه سند تحول و تعالی قضایی بشمار میآید. "
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: "رئیس قوه قصائیه بر آموزش حقوقی به مردم با بهره گیری از جاذبههای سمعی بصری تاکید دارند. "
عبدلیان پور گفت: "موضوع آیین دادرسی مدنی و کیفری در این مجموعه نمایشی مبتنی بر یک پرونده واقعی شکل گرفته و به خوبی در متن داستان تبیین شده و از قضات و وکلای با تجربه در مراحل تولید مشورت گرفته شده است. "
حجتالاسلام والمسلمین سعید جزایی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی هم با تاکید بر اهمیت بیان قانون به صورت کاربردی و مبتنی بر تجربههای واقعی در این مراسم گفت: " ارائه مفاهیم حقوقی در قالب داستانهای برگرفته از پروندههای واقعی، بهترین شیوه برای آشنایی مردم با حقوق و تکالیف قانونیشان است. "
جزایی این اقدام مشترک و تعامل محور رسانهای را نمونهای موفق از همافزایی در جهت ارتقای آگاهی حقوقی جامعه دانست و افزود: "جدیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در بازخوانی پروندههای مهم قضایی و استفاده از نتایج آن برای نگارش متن اصلی سریال، نقش مهمی در شکلگیری این مجموعه فاخر داشته است. "
وی در پایان ضمن قدردانی از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و همچنین مدیرکل و عوامل صداوسیمای استان مرکزی، این اثر را الگویی ارزشمند برای سایر استانها در تولیدات نمایشی حقوقی و اجتماعی عنوان کرد. "
همچنین حسن نجمی، ️مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی نیز در ابتدای این مراسم، با اشاره به اهمیت آموزش حقوقی مردم تشریح کرد: «جهل به قانون یکی از اصلیترین دلایل ایجاد آسیبهای اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد و... در شهرهای استان است و بهترین قالب برای انتقال صحیح این مفاهیم، نمایش و درام است».
وی افزود: «با وجود محدودیتهای اعتباری استانی، تلاش شد تا این پروژه به شکل مشارکتی و با بهرهگیری از توانمندی هنرمندان و کارشناسان بومی تولید شود. در فرآیند تولید، تمام پروندهها تحت نظر متخصصین امر و با راهبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان بازبینی شد و جلسات کارشناسی متعدد و دقیق هنری روی متنها برگزار گردید؛ تا سعی شود هیچ نکتهای که بتواند ذهنیت غلطی به جامعه منتقل کند، در کار باقی نماند.»
نجمی ادامه داد: «حاصل این سختکوشی، مجموعهای است که هم در ارزیابیهای ستادی و ملی نمره بسیار بالایی کسب کرده و هم واقعیتهای قضایی را به خوبی به تصویر کشیده است. این تجربه موفق قابل تکثیر در سراسر کشور است و میتواند الگوی تولید آثار نمایشی حقوقی باشد.»
وی در پایان به نمایندگی از معاون امور استانهای رسانه ملی اعلام کرد: «سازمان صدا و سیما آمادگی دارد این پروژه را تا ۶۰ قسمت حمایت کند و پروندههای مهمتر در سراسر کشور با کیفیتی مشابه تولید شوند و ساعت پخش خوبی از سوی آنتن ملی در اختیار این تولیدات قرار گیرد. تیم توانمند تولید این مجموعه، تجربه و ظرفیت لازم برای خلق آثار فاخرتر را دارند و این امر تنها نیازمند حمایت و همراهی نهادهای ذیربط است.»
گفتنی است در این آئین که بصورت همزمان و زنده از شبکه سراسری خبر ۲ رسانه ملی پخش گردید؛ اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، حمید حاجی نژاد قائم مقام معاونت امور استانهای رسانه ملی، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین سعید جزایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی، حسن نجمی مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی، محسن خیرمند معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی و عوامل تولید این مجموعه نمایشی نیز حضور داشتند.
فصل اول این مجموعه داستانی، در ۷ قسمت ۴۰ دقیقهای، براساس پروندههای واقعی، به مسائل حقوقی و اجتماعی و موضوعاتی مانند سکههای تاریخی تقلبی، جرایم سایبری و کلاهبرداری با کپی کارتهای بانکی و موضوعات خانوادگی میپردازد و با هدف ارتقای آگاهی عمومی و دانش حقوقی جامعه طراحی شده است. قصهها و شخصیتهای طراحی شده در این مجموعه براساس زندگی واقعی افرادی که در پروندههای واقعی نقش داشتهاند، طراحی شده است تا حس واقعی بودن به مخاطب القا شود.