به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماد مجموعه نمایشی "دایره‌های قرمز"؛ تولید جدید شبکه آفتاب، در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای استان مرکزی، مجموعه نمایشی «دایره‌های قرمز» که با هدف افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم در حوزه آسیب‌های اجتماعی و جرائم تولید شده است، به زودی از شبکه استانی آفتاب و شبکه‌های سراسری رسانه ملی پخش خواهد شد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این مراسم گفت: "افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم یکی از بند‌های سند تحول و تعالی قضایی است و ساخت مجموعه‌های نمایشی و فیلم سینمایی به ساخت افکار مردم کمک می‌کند، اما باید مراقبت کنیم جای ظالم و مظلوم، جلاد و شهید عوض نشود. "

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: "امروز کشور‌های غربی به تولیدات نمایشی با سیاه نمایی از کشورمان جایزه می‌دهند و ما باید در آثار نمایشی خودمان این افکار مخرب را اصلاح کنیم. "

جهانگیر گفت: "تولید آثار نمایشی فاخر در رسانه ملی با محور پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی نقش موثری در ارتقای دانش حقوقی مردم دارد. "

وی افزود: "استفاده از عبرت‌ها و تجربه‌های زندگی مجرمان برای مردم عبرت آموز خواهد بود که این مجموعه جمع آوری شده می‌تواند برای تولید آثار نمایشی در دسترس رسانه ملی قرار بگیرد. "

در ادامه حمید حاجی‌نژاد، قائم‌مقام معاونت امور استان‌های رسانه ملی نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت پرداختن به موضوع عدالت از منظر سند تحول رسانه ملی گفت:" رسانه ملی وظیفه دارد از یک‌سو در توزیع امکانات رسانه‌ای، عدالت را در سراسر استان‌ها برقرار سازد و به همه ظرفیت‌های کشور ضریب رسانه‌ای بدهد، و از سوی دیگر در قالب تولیدات نمایشی و محتوایی به تبیین قانون، حقوق و تکالیف نظام و مردم بپردازد. "

وی با اشاره به تحول جدی رسانه ملی در حوزه استان‌ها افزود:" امروز ده ساعت از آنتن سیمای ملی در اختیار تولیدات استان‌ها قرار گرفته و این بستر موجب شده تا رویداد‌های ملی مهم در قالب برنامه‌هایی همچون «ایران ما» با پرداخت بومی و محلی بازنمایی شوند و ظرفیت‌ها، مطالبات مردمی و هویت‌های گوناگون استانی در قالب «ایران جان» به تصویر کشیده شود.

حاجی‌نژاد یکی از دستاورد‌های این رویکرد را تولید آثار فاخر متعدد با استفاده از ظرفیت هنرمندان استان‌ها دانست و تصریح کرد:" مجموعه نمایشی «دایره‌های قرمز» نمونه‌ای شاخص از این تلاش‌هاست که هم در ایده‌پردازی، هم در پرداخت هنری و هم در اقدام قرارگاهی تولید، جایگاه ویژه‌ای دارد و به‌عنوان یکی از آثار زبده و نمونه معاونت امور استان‌ها شناخته می‌شود. "

وی در پایان بر آمادگی کامل معاونت امور استان‌های رسانه ملی برای حمایت از ادامه این پروژه تأکید کرد و گفت: "سازمان صداوسیما با نگاه ملی و پشتوانه استانی، ظرفیت‌های لازم را برای توسعه چنین آثار فاخر در سراسر کشور فراهم کرده است.

حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه هم با اشاره به نقش رسانه ملی در افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم گفت: "این مجموعه نمایشی تجربه مثبتی بود و از همکاری‌های مشترک رسانه ملی و قوه قضائیه در زمینه سند تحول و تعالی قضایی بشمار می‌آید. "

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: "رئیس قوه قصائیه بر آموزش حقوقی به مردم با بهره گیری از جاذبه‌های سمعی بصری تاکید دارند. "

عبدلیان پور گفت: "موضوع آیین دادرسی مدنی و کیفری در این مجموعه نمایشی مبتنی بر یک پرونده واقعی شکل گرفته و به خوبی در متن داستان تبیین شده و از قضات و وکلای با تجربه در مراحل تولید مشورت گرفته شده است. "

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی هم با تاکید بر اهمیت بیان قانون به صورت کاربردی و مبتنی بر تجربه‌های واقعی در این مراسم گفت: " ارائه مفاهیم حقوقی در قالب داستان‌های برگرفته از پرونده‌های واقعی، بهترین شیوه برای آشنایی مردم با حقوق و تکالیف قانونی‌شان است. "

جزایی این اقدام مشترک و تعامل محور رسانه‌ای را نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی در جهت ارتقای آگاهی حقوقی جامعه دانست و افزود: "جدیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در بازخوانی پرونده‌های مهم قضایی و استفاده از نتایج آن برای نگارش متن اصلی سریال، نقش مهمی در شکل‌گیری این مجموعه فاخر داشته است. "

وی در پایان ضمن قدردانی از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و همچنین مدیرکل و عوامل صداوسیمای استان مرکزی، این اثر را الگویی ارزشمند برای سایر استان‌ها در تولیدات نمایشی حقوقی و اجتماعی عنوان کرد. "

همچنین حسن نجمی، ️مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی نیز در ابتدای این مراسم، با اشاره به اهمیت آموزش حقوقی مردم تشریح کرد: «جهل به قانون یکی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد و... در شهر‌های استان است و بهترین قالب برای انتقال صحیح این مفاهیم، نمایش و درام است».

وی افزود: «با وجود محدودیت‌های اعتباری استانی، تلاش شد تا این پروژه به شکل مشارکتی و با بهره‌گیری از توانمندی هنرمندان و کارشناسان بومی تولید شود. در فرآیند تولید، تمام پرونده‌ها تحت نظر متخصصین امر و با راهبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان بازبینی شد و جلسات کارشناسی متعدد و دقیق هنری روی متن‌ها برگزار گردید؛ تا سعی شود هیچ نکته‌ای که بتواند ذهنیت غلطی به جامعه منتقل کند، در کار باقی نماند.»

نجمی ادامه داد: «حاصل این سخت‌کوشی، مجموعه‌ای است که هم در ارزیابی‌های ستادی و ملی نمره بسیار بالایی کسب کرده و هم واقعیت‌های قضایی را به خوبی به تصویر کشیده است. این تجربه موفق قابل تکثیر در سراسر کشور است و می‌تواند الگوی تولید آثار نمایشی حقوقی باشد.»

وی در پایان به نمایندگی از معاون امور استان‌های رسانه ملی اعلام کرد: «سازمان صدا و سیما آمادگی دارد این پروژه را تا ۶۰ قسمت حمایت کند و پرونده‌های مهم‌تر در سراسر کشور با کیفیتی مشابه تولید شوند و ساعت پخش خوبی از سوی آنتن ملی در اختیار این تولیدات قرار گیرد. تیم توانمند تولید این مجموعه، تجربه و ظرفیت لازم برای خلق آثار فاخرتر را دارند و این امر تنها نیازمند حمایت و همراهی نهاد‌های ذیربط است.»

گفتنی است در این آئین که بصورت همزمان و زنده از شبکه سراسری خبر ۲ رسانه ملی پخش گردید؛ اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، حمید حاجی نژاد قائم مقام معاونت امور استان‌های رسانه ملی، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی، حسن نجمی مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی، محسن خیرمند معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی و عوامل تولید این مجموعه نمایشی نیز حضور داشتند.

فصل اول این مجموعه داستانی، در ۷ قسمت ۴۰ دقیقه‌ای، براساس پرونده‌های واقعی، به مسائل حقوقی و اجتماعی و موضوعاتی مانند سکه‌های تاریخی تقلبی، جرایم سایبری و کلاهبرداری با کپی کارت‌های بانکی و موضوعات خانوادگی می‌پردازد و با هدف ارتقای آگاهی عمومی و دانش حقوقی جامعه طراحی شده است. قصه‌ها و شخصیت‌های طراحی شده در این مجموعه براساس زندگی واقعی افرادی که در پرونده‌های واقعی نقش داشته‌اند، طراحی شده است تا حس واقعی بودن به مخاطب القا شود.