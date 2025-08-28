پخش زنده
به مناسبت گرامیداشت هفته دولت از کارمندان نمونه و پیشکسوتان در بوکان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ هفته دولت در بوکان، فرصتی شد برای پاسداشت سالها تلاش صادقانه، مراسمی که در آن، از کارمندان نمونه و بازنشستگان این شهرستان قدردانی شد، کسانی که با خدمت بیمنت، سالها چراغ توسعه و خدمترسانی را روشن نگه داشتند.
فرماندار شهرستان بوکان در این مراسم با تبریک هفته دولت از تلاشهای کارمندان قدردانی کرد و گفت: شهیدان رجایی و باهنر باید الگوی کارگزاران نظام اسلامی باشد.
خشایار صنعتی افزود: کارمند خوب و نمونه ،آرامش روانی داشته و فشار و مشکلات خود را بر روی مردم خالی نمیکند چون در غیر این صورت از کار خود لذت نمیبرد.
صنعتی اضافه کرد: کارمند نمونه قوه تفکیک مسائل داشته و ضمن جدا کردن حب و بغض و مسایل شخصی و خانوادگی از مسائل کاری، از اخلاق خوب و درستی برخوردار است.
وی تصریک کرد: کارمند نمونه جایگاه وظایف خود را میداند و برنامهریز خوبی است و علاوه بر آن تشخیص میدهد که انعطاف داشته و پلیس خود باشد.
درپایان این مراسم از ۷۰ نفر از کارمندان نمونه و بازنشستگان بوکان تجلیل شد.