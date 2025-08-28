پخش زنده
امروز: -
مهدیه اسفندیاری بانوی ایرانی که در فرانسه به جرم اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار زنان و کودکان بی گناه غزه، در فرانسه زندانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مهدیه اسفندیاری، بانوی ایرانی که شش ماه است در فرانسه به جرم بازگو کردن حقیقت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در زندان به سر میبرد، امروز به نماد ایستادگی و آزادگی بدل شده است.
صدایی که گرچه در بند قرار گرفته، اما پژواک آن همچنان در دل آزادگان جهان شنیده میشود. این اتفاق بار دیگر نشان داد آنچه غرب و به ویژه فرانسه از آزادی بیان میگویند، چیزی جز شعاری پوشالی نیست.