به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در جریان بازدید وزیر ارتباط و فناوری اطلاعات از پردیس علم وفن آوری دانشگاه ارومیه، فضای کار اشتراکی در این پردیس افتتاح شد.

این مرکز محلی برای فعالیت فن آوران ، دانشجویان و دانشگاهیان است که می‌توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم باهم فعالیت کنند.

در حال حاضر ۷۰ شرکت فن آور، ۴۰۰ دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاهی و ۳۵ نفر از اعضای هییت علمی دانشگاه در این مرکز فعالیت می‌کنند.