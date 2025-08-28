پخش زنده
با حضور وزیر ارتباط و فناوری اطلاعات بهره برداری از فضای کار اشتراکی در پردیس دانشگاه ارومیه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در جریان بازدید وزیر ارتباط و فناوری اطلاعات از پردیس علم وفن آوری دانشگاه ارومیه، فضای کار اشتراکی در این پردیس افتتاح شد.
این مرکز محلی برای فعالیت فن آوران ، دانشجویان و دانشگاهیان است که میتوانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم باهم فعالیت کنند.
در حال حاضر ۷۰ شرکت فن آور، ۴۰۰ دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاهی و ۳۵ نفر از اعضای هییت علمی دانشگاه در این مرکز فعالیت میکنند.