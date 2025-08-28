امام جمعه تبریز با بیان اینکه مسجد قلب تپنده هر محله است گفت:روحانیون باید در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی محله‌ها حضوری پررنگ و موثر داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در همایش ائمه جماعات مساجد و روحانیون آذربایجان شرقی بر جایگاه بی‌بدیل مساجد به عنوان محور وحدت و مرکز ارتباط مردم با روحانیت تاکید کرد.

وی با بیان اینکه مسجد قلب تپنده هر محله است خاطرنشان کرد:روحانیون باید در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی محله‌ها حضوری پررنگ و موثر داشته باشند و با همه اقشار به ویژه نسل جوان ارتباطی صمیمی و سازنده برقرار کنند.

وی افزود: تداوم حضور روحانی در مسجد نه‌ تنها نیاز عبادی مردم را پاسخ می‌دهد بلکه نقش مهمی در رفع شبهات، هدایت فرهنگی و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی ضمن توصیه به ائمه جماعات برای افزایش ساعات حضور خود در مساجد گفت: روحانیون باید با شناخت دقیق نیاز‌های روز جامعه از مسجد به عنوان پایگاه حضور و خدمت استفاده کنند و با تلاش و خلاقیت مخاطبان خود به ویژه جوانان را به سمت معنویت و اخلاق جذب نمایند.

وی با اشاره به مسئولیت سنگین روحانیون در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی تصریح کرد: مساجد باید همچون سنگر‌های نخستین انقلاب اسلامی کانون بصیرت‌افزایی، روحیه مقاومت و امیدآفرینی در میان مردم باشند.