درششمین روز از هفته دولت، حدود 60 میلیارد تومان طرح عمرانی، بهداشتی و برق رسانی در تربت جام افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندارشهرستان تربت جام گفت: همزمان با ششمین روز از هفته برزگ داشت دولت محفل معنوی تکریم و تجلیل از مقام و منزلت و جایگاه شهدای انقلاب اسلامی با حضورامامان جمعه، مسئولان اجرایی، نظامی، انتظامی، خانواده شهدا و ایثارگران باشکوه خاصی درحرم شهیدان بهشت نبی برگزار شد.

محسن مه آبادی افزود: شرکت کنندگان ضمن استماع سخنان حجت الاسلام حسین اسلامی امام جمعه تربت جام سپس با نواختن سرود‌های حماسی توسط گروه رزم نوازان تیپ ۳۸ زرهی مزارشهدای معظم عطرافشانی و گلباران شد.

وی ادامه داد: با صرف هزینه ۵.۵ میلیارد تومان اعتبار و زیربنای ۲۸۸ مترمربع سه خانه بهداشت در روستا باغسنگان سفلی، تغزعلیا و قادرآباد از محل اعتبارات دانشکده علوم پزشکی مورد بهره برداری قرار گرفت.

مه آبادی گفت: با صرف هزینه ۵۲ میلیارد تومان اعتبارعملیات برق رسانی به سایت ۱۸ و ۳۹ هکتاری نهضت ملی مسکن، روستای مریدار، ۷۳ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار، کنترل پذیری ۱۰ پست عمومی، احداث ۵/۵ کیلومترشبکه فشارضعیف تامین برق رسانی روستایی و احداث ۲۶۰۰ متر شبکه فشار ضعیف برق متقاضیان شهری از اعتبارات شرکت توزیع برق مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: درششمین روز از هفته دولت، سالن ورزشی روستای امغان، ساختمان دهیاری و تعدادی منازل مسکونی مددجویان کمیته امدادروستای رونج و اجرای آسفالت معابر روستایی مورد بهره برداری قرار گرفت.