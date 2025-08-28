آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی حاجی آباد و آیین بهره‌برداری از ۲۱ طرح عمرانی و خدماتی به ارزش ۱۶ هزار میلیارد ریال در اراک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ وزیر کشور در جریان سفر به استان مرکزی و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی حاجی‌آباد اراک گفت: کشور ایران با تمدن گسترده ریشه در تاریخ کهن، همبستگی بسیار بالا، ظرفیت عظیم منابع انسانی و نیرو‌های تحصیل کرده و سایر منابع در کشور نباید مشکل ناترازی داشته باشد.

اسکندر مومنی افزود: البته باهمت همه این مشکل مرتفع می‌شود، زیرا از ظرفیت منابع انسانی، دانش لازم و کارآفرینان، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان برخورداریم که باید موانع را برداریم تا مسیر برای آنها هموار شود.

او گفت: هرزمان که دولت تصدی گری را کنار گذاشت و به بخش خصوصی واگذار کرد نتیجه کار هم سرعت عمل داشت و کیفیت کار بالا بود.

وزیر کشور با اشاره به نیروگاه خورشیدی امیرکبیر با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات، گفت: این نیروگاه موفق شده تا شرکتی تحت عنوان پیشگامان امیرکبیر متشکل از ۵۰ صنعتگر را تشکیل دهد.

مومنی افزود: استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی تبعات زیست محیطی و محدودیت‌های خاص خود را دارد و باید به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کرد.

با حضور وزیر کشور، آیین بهره‌برداری از ۲۱ پروژه عمرانی، خدماتی، گردشگری، تفریحی و فرهنگی ورزشی شهرداری اراک به ارزش ۱۶ هزار میلیارد ریال به‌صورت متمرکز در مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی آفتاب برگزار شد.

مجتمع آفتاب با هزینه‌ای بالغ بر ۷۵۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۲۵ هزار مترمربع ساخته شده و دارای ۸ طبقه شامل چهار طبقه فضای تجاری، سه طبقه پارکینگ و یک طبقه ویژه رستوران و شهر بازی است.