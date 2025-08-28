پخش زنده
رئیس اداره سرمایهگذاری و بازرگانی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از افزایش 50 درصدی صدور مجوزهای مربوط به مجتمعهای خدماتی-رفاهی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بابک قهرمانی رئیس اداره سرمایهگذاری و بازرگانی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: در سهماهه نخست امسال ۴ موافقت اصولی و۵ پروانه بهرهبرداری صادر شده که نسبت به مدت مشابه، رشد ۵۰ درصدی را نشان میدهد.
قهرمانی، با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۷ مجتمع خدماتی ـ رفاهی دارای پروانه بهرهبرداری هستند و برای سه مجتمع دیگر بهزودی پروانه فعالیت صادر خواهد شد اظهار کرد: همچنین در حال حاضر ۲۷ مجتمع دارای موافقت اصولی در حال ساختوساز بوده و ۶۱ پرونده نیز در مرحله استعلام از دستگاههای اجرایی استان قرار دارد.
وی افزود: در سال گذشته ۲۷ موافقت اصولی و۳ پروانه بهرهبرداری مجتمع خدماتی رفاهی در استان صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خود، نشاندهنده افزایش ۲۰ فقره موافقت اصولی، پنج فقره پروانه بهرهبرداری است.
رییس اداره سرمایهگذاری و بازرگانی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی اولویت این اداره را جذب حداکثری سرمایهگذار برای توسعه و افزایش مجتمعهای خدماتی- رفاهی و ارائه خدمات ۲۴ ساعته به مردم دانست و یادآور شد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، این اداره کل بهعنوان مرجع صدور پروانه بهرهبرداری با متخلفان برخورد خواهد کرد.