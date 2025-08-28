پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی از اجرای طرح های راهسازی در بیش از ۶۰ درصد محورهای استان با اعتبار ۱۸ همت خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در آیین بهرهبرداری از قطعه ۲ محور نقده-پیرانشهر اظهار داشت: ۴۰ کارگاه راهسازی در سطح استان فعال هستند و آذربایجانغربی به کارگاه راهسازی مبدل شده است.
وی با اشاره به طرحهای راهسازی، ادامه داد: در شمال استان پروژه تجاری سهراهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو که در سال گذشته فقط یک کیلومتر آن آسفالت شده بود در دست اجراست و در حال حاضر بیش از ۱۰ کیلومتر آن آماده بهرهبرداری است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: محورهای میاندوآب-شاهین- تکاب و محور اربعینی نقده-پیرانشهر از دیگر طرحهای حائز اهمیت است که با حدیت پیگیری میشود.
آرامون افزود: در هفته دولت امسال بالای ۱۲ همت افتتاح را خواهیم داشت که شامل ۳۰ کیلومتر راه و بزرگراه، ۵ کیلومتر نیوجرسی و ۱۳ هزار و ۳۵۸ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن است.
وی بیان کرد: در بخش مجتمعهای اداری نیز طرحهایی در دست احداث است و در حال حاضر ۲۸ هزار مترمربع طرح با چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار در حال ساخت داریم که تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.