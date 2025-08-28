گروه‌های جهادی پزشکی شهرستان جغتای با حضور در مناطق محروم، خدمات سلامت محور و تخصصی را به صورت رایگان به مردم ارائه کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان جغتای گفت: در این اقدام انسان‌ دوستانه، تیم‌های جهادی با اعزام به روستا‌های «جاورتن» و «حسن‌آباد»، خدمات متنوع پزشکی و بهداشتی را در اختیار مردم این مناطق قرار دادند.

دکتر محمد غلامی با اشاره به اهمیت دسترسی عادلانه تمامی شهروندان به خدمات سلامت، افزود: به منظور ارتقا سطح سلامت و دسترسی آسان‌تر مردم مناطق کمتر برخوردار، تیم جهادی متشکل از پزشک عمومی، بهورز، بهداشت‌یار و دارویار به این مناطق اعزام شد.

وی ادامه داد: این گروه‌ها خدماتی شامل ویزیت رایگان، کنترل فشار خون، اندازه‌گیری قند خون، انجام تزریقات، ارائه دارو و آموزش‌های بهداشتی و پزشکی را به مردم محروم ارائه کردند.

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جغتای گفت: در این اقدام نیک‌اندیشانه، بیش از ۶۵ نفر ویزیت پزشکی شده و به بیش از ۷۰ نفر نیز خدمات پرستاری و آموزش‌های لازم ارائه شد.