در پنجمین روز از هفته دولت طرح‌های مختلف با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دراستان کرمان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،با حضور صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان استانی، ۱۲۷ طرح ارتباطی استان کرمان با اعتبارافزون بر ۴۴۸۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

این طرحها شامل اتصال ۹۲ روستای محروم و کم‌برخوردار استان به شبکه ملی اطلاعات با اعتبار ۲۹۱ میلیارد تومان، افزایش ۱۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه شبکه ملی و شبکه انتقال شرکت ارتباطات زیرساخت در مرکز کرمان و ۲۲ پایانه فیبرنوری استان با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان است.

همچنین ۱۲ سایت تلفن همراه شهری استان با اعتبار ۷۶ میلیارد تومان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بهره‌برداری رسید.

در این آیین به صورت نمادین ارتباط آنلاین با روستای سردر از توابع بخش چترود شهرستان کرمان و روستای آب‌حیات از توابع شهرستان رودبار جنوب برقرار شد.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان، در این مراسم گفت: با افتتاح این طرحها، ظرفیت شبکه انتقال استان کرمان ۱۲۰۰ مگاوات افزایش یافته و در حال حاضر مجموع ظرفیت این شبکه به ۲۷۰۰ گیگابایت رسیده است.

آزاده تاج‌الدینی افزود: تاکنون ۲۲۹۶ روستای بالای ۲۰ خانوار در کرمان به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند وهمچنین بیش از ۴۵۰ روستای دیگر، بیشتر در مناطق سختگذر، در برنامه اتصال قرار دارند که نیازمند همکاری دیگر دستگاه‌ها برای تسریع روند اجراست.

وی ادامه داد: ۴۱ درصد جمعیت استان در روستا‌ها زندگی می‌کنند، وبا توجه به پراکندگی جمعیت در استان کرمان، تلاش شده است که تمامی نقاط روستایی زیر پوشش شبکه ارتباطی قرار گیرند.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کرمان ادامه داد: اجرای طرحهای فیبر نوری در برخی شهرها به پایان رسیده و در برخی نقاط همچنان در حال اجراست. در شهر کرمان نیز عملیات حفاری در بسیاری از نقاط انجام شده، اما برای ادامه کار نیازمند حمایت و همکاری شهرداری هستیم.

وی همچنین به ظرفیت‌های فناورانه استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، بیش از 300 شرکت دانش‌بنیان در حوزه ICT در کرمان فعال هستند که معادل 41 درصد کل شرکت‌های دانش‌بنیان استان را تشکیل می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه اقتصاد دیجیتال است.

در کهنوج با حضور نیازی معاون وزیر جهاد کشاورزی سردخانه ذخیره محصولات کشاورزی به مساحت هزار متر مربع، دو طرح هادی در روستا‌های بندکوه و شهید کرمی به نمایندگی از ۱۵ روستا افتتاح شد و طرح پایش تصویری روستای بندکوه نیز به بهره برداری رسید.

در راور ۹زمین چمن مصنوعی و انتقال برق به نجف آباد به طول ۱۴کیلومتر افتتاح شد و ساخت نیروگاه خورشیدی ۲۰مگاواتی در زمینی به مساحت ۳۰هکتار و کارخانه فرش این شهرستان آغاز شد.

در فاریاب ۳ طرح آبرسانی به ۲۰ روستا ازجمله سرگریج، چاه زیارت، آب باد و زیارت دانیال بخش مرکزی انجام شد و چمن مصنوعی در بخش هور افتتاح شد.

در کوهبنان بزرگ‌ترین گلخانه شهرستان برای کشت صیفی‌جات با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پروژه‌های بهسازی میدان امام صادق و بلوار ورودی شهر افتتاح و آنتن‌دهی اینترنت تقویت شد. همچنین شبکه گازرسانی به روستا‌های زنگی‌آباد و حکیم‌آباد و ساخت مخزن آب شرب روستای خانمکان آغاز شد.

در بردسیر دو نیروگاه خورشیدی ۴۰۰ کیلوواتی و خیابان کامیونداران مورد بهره برداری قرار گرفت.

در عنبرآباد دویست واحد مسکونی با پرداخت ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت بنیاد مسکن افتتاح و آبرسانی به مجتمع حجت‌آباد برای تأمین آب آشامیدنی ۵۲۰۰ نفر نیز انجام شد .

همچنین ۳۲ پنل خورشیدی با درآمد زایی ماهانه حدود ۵ میلیون به مددجویان کمیته امداد داده شد.

بیست واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد عنبرآباد هم بهره برداری شد که برای ساخت آنها ۳۵۰میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت پرداخت شده است.