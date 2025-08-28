پخش زنده
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۲۰ درصدی تولید کاغذ در کشور خبر داد و گفت: در کاغذ تحریر هنوز نیاز به واردات داریم، اما در کاغذ بسته بندی ۳۵ درصد رشد صادرات داشتهایم.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای ابراهیم شیخ گفت: در تلاشیم تا با تمدید بسته حمایت از صنایع، برخی از موانع تولید در کاغذ تحریر را رفع کنیم.
هشتمین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا و فرآوردههای سلولزی تا ۹ شهریور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران در حال برگزاری است.
گزارش از امیر نوایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما