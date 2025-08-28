ظرفیت‌ها و موانع تولید کاغذ

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۲۰ درصدی تولید کاغذ در کشور خبر داد و گفت: در کاغذ تحریر هنوز نیاز به واردات داریم، اما در کاغذ بسته بندی ۳۵ درصد رشد صادرات داشته‌ایم.