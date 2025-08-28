پخش زنده
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دومین روز سفر به استان کرمان با حضور در منزل ۲ پیشکسوت هنری و قرآنی، از آنان قدردانی کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سید عباس صالحی به همراه محمدعلی طالبی استاندار کرمان و حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، با حضور در منزل ۲ نفر از پیشکسوتان عرصه قرآن و هنرهای تجسمی کرمان، از تلاش آنان در راستای تعمیق فرهنگ اصیل دینی و هنر ناب ایرانی قدردانی کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابتدا با علیرضا هاشمینژاد استاد خوشنویسی و پژوهشگر فرهنگ و هنر دیدار کرد، سپس در منزل غلامرضا انتظاری پیشکسوت هنری و قرآنی استان کرمان حضور یافت.
سید عباس صالحی از سالها فعالیت فرهنگی و هنری این چهرههای ماندگار، زحمات خالصانه این ۲ هنرمند کرمانی در مسیر قرآن کریم و سالها خدمت به عرصه فرهنگ و هنر ایران، تجلیل کرد و حفظ آثار و نسخههای خطی کتابتشده را مورد تاکید قرار داد.
وی در این دیدارها با اشاره به اهمیت پاسداشت مقام هنرمندان پیشکسوت، آنان را سرمایههای ارزشمند فرهنگ و هنر کشور دانست و بر ضرورت حمایت و تکریم مداوم این قشر تاکید کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از شامگاه چهارشنبه برای افتتاح طرحهای هفته دولت و انجام دیدارهای مختلف از جمله اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه به کرمان سفر کرده است.