اسکیت سواران بروجنی به کاپ بین المللی جاکارتا اندونزی ۲۰۲۵ اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، اسکیت سواران تیم اسکیت بروجن برای شرکت در مسابقات بین المللی جاکارتا، به اندونزی اعزام شدند.
این دوره از مسابقات ۷ تا ۹ شهریورماه در پیست بین المللی آرِنا جاکارتا برگزار خواهد شد.
امیر بهزادی بروجنی، امید اسکندرپور بروجنی، سارینا برجیان بروجنی و باران غلامی (ورزشکاران)، بهروز افضلی بروجنی (مربی) و حسین حیدری (تیم لیدر)، نفرات اعزامی از تیم اسکیت بروجن و باشگاه اسکیت حیدری بروجن هستند.