به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری، استاندار فارس در جمع نمازگزاران این مسجد، هدف از این حضور را ارائه گزارش عملکرد و گفت‌وگوی مستقیم با مردم شریف استان عنوان کرد و افزود: در این مکان مقدس فرصت یافتم به صورت رو‌در‌و با مردم صحبت کرده و از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات آنان قرار گیرم.

پس از سخنان استاندار، مردم ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با وی، برخی مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند.

این برنامه به ابتکار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و در قالب طرح «پاسخگویی مسئولان به مردم با محوریت مساجد» از شبکه خبر ۲ و شبکه فارس به صورت زنده و به مدت ۴۰ پخش شد.