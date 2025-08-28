پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دولت استاندار فارس در جمع نمازگزاران مسجد الزهراء شیراز واقع در خیابان ساحلی حضور یافت و به تشریح عملکرد دولت در استان پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری، استاندار فارس در جمع نمازگزاران این مسجد، هدف از این حضور را ارائه گزارش عملکرد و گفتوگوی مستقیم با مردم شریف استان عنوان کرد و افزود: در این مکان مقدس فرصت یافتم به صورت رودرو با مردم صحبت کرده و از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات آنان قرار گیرم.
پس از سخنان استاندار، مردم ضمن دیدار و گفتوگو با وی، برخی مشکلات و دغدغههای خود را مطرح کردند.
این برنامه به ابتکار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و در قالب طرح «پاسخگویی مسئولان به مردم با محوریت مساجد» از شبکه خبر ۲ و شبکه فارس به صورت زنده و به مدت ۴۰ پخش شد.