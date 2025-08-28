معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به ایران گفت:، «اکنون زمان دفاع واقعی از حقوق انسانی زنان و کودکان است و سکوت در برابر این جنایات، به معنای تأیید تداوم نقض حقوق بشر است.»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،بهروزآذر در یادواره زنان، کودکان و خانواده‌های شهید در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، به ابعاد انسانی فجایع ناشی از این حملات پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه هر جان عزیزی که از دست می‌رود، فراتر از یک عدد و خود امید یک زندگی است، از شهدایی همچون دکتر زهره رسولی، پزشکی متعهد، لیلا، دختری فداکار برای مادرش، نسترن، مادری مهربان، ندا رفیعی، کارمند مسئول وزارت نیرو، فرشته باقری، بانویی اهل ایمان، و نجمه شمس، دختری عاشق طبیعت، یاد کرد و داستان زندگی پر از عشق و خدمت هر یک را روایت نمود.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: «قصه زندگی این عزیزان همینطور ادامه داشت؛ پر از زندگی، پر از صدا و پر از رنگ. اما نیمه‌شب ۲۳ خرداد، همه چیز در یک لحظه به پایان رسید.» وی به حمله رژیم صهیونیستی به ایران در زمانی که خانه‌ها مأمن آرامش خانواده‌ها بود، اشاره کرد و افزود: «رژیم اشغالگر صهیونیستی با حمایت گسترده تسلیحاتی، اطلاعاتی و سیاسی کشورهای غربی مدعی حقوق بشر و با نقض آشکار قوانین و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در منع توسل به زور و تهدید به استفاده از زور، به ایران حمله کرد.»

بهروزآذر تشریح کرد که در جریان این حملات تجاوزکارانه، جمعیت غیرنظامی، مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی از جمله بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مورد هدف قرار گرفتند. وی تصریح کرد: «در نتیجه این حملات غیرقانونی، صدها تن از شهروندان بی‌گناه ایرانی، به‌ویژه زنان و کودکان به شهادت رسیدند و صدها تن مجروح شدند. صدمات جسمی و روحی جبران‌ناپذیری بر زنان، مادران و کودکان وارد شده است؛ حتی برخی کودکان به دلیل فشارهای روانی شدید، دچار حملات قلبی و دیگر مشکلات حاد سلامت روان گردیده‌اند.»

معاون رئیس‌جمهور این حملات را نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه دانست و خاطرنشان کرد: «این اقدامات آشکارا نشان‌دهنده دشمنی آن رژیم با ارزش‌ها و کرامات انسانی بوده و تهدیدی جدی برای ‘حق حیات’، ‘صلح’، ‘آرامش’، ‘زندگی’، ‘انسان’ و ‘خانواده’ است.»

وی با تأکید بر اینکه حملات رژیم صهیونیستی نه فقط تجاوز به خاک ایران، بلکه تجاوز به وجدان بشریت و نقض آشکار حقوق انسانی بود، بیان کرد: «این حملات، جنایتی است که در برابر چشم جهان رخ داد، اما بسیاری چشم‌ها را بستند و سکوت کردند؛ سکوتی که خطرناک‌تر از خود جنایت است.»

بهروزآذر در پایان با بیان اینکه ما در کنار مردم هستیم و صدایشان را به جهانیان می‌رسانیم، از همه زنان و مردان آزاده خواست تا سکوت را شکسته و صدای مادران و کودکان شهید را بازتاب دهند. او همچنین خواستار به‌کارگیری تمام توان برای پاسخگو کردن و پیگرد قضایی مقامات رژیم صهیونیستی در قبال جنایات ارتکابی علیه زنان و کودکان شد و بار دیگر تأکید کرد: «سکوت و بی‌عملی به معنای تأیید تداوم ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر است. اکنون زمان ایستادن در کنار قربانیان و دفاع واقعی از حقوق انسانی زنان و کودکان است.»