به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پویش ملی «خط امین» که با مشارکت بیش از ۴۰۰ هزار نفر که ۱۵ هزار نفر از آنها از شهر تهران بوده است، امروز با معرفی و تجلیل از برگزیدگان این رویداد به کار خود پایان داد.

رحیم نادعلی معاون فرهنگی سپاه تهران گفت: این پویش با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد و در مجموع ۴۰۰ نفر بعنوان برگزیده با نظر دبیرخانه این پویش انتخاب شدند.

وی افزود: پویش ملی «خط امین» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و آشنایی مردم با سیره زندگی شهدا برگزار شد.

نادعلی گفت: معرفی ۶ کتاب ارزشمند در حوزه دفاع مقدس و مدافعان حرم از دیگر اهداف این پویش بود.

وی افزود: اولین دوره این پویش، که از مهرماه سال گذشته آغاز شد و تا پایان عید فطر ۱۴۰۴ ادامه داشت، با استقبال بی‌نظیر بیش ۱۵ هزار نفر از تمامی اقشار و صنوف جامعه در تهران همراه بود.

معاون فرهنگی سپاه تهران گفت: شرکت‌کنندگان در دو بخش چهارگزینه‌ای و ارسال اثر به صورت فردی و گروهی در این پویش شرکت کردند.

در پویش کتاب‌خوانی «خط امین»، آثار «پاییز آمد»، «هواتو دارم»، «مجید بربری»، «بیست سال و سه روز»، «آخرین فرصت» و «معبد زیرزمینی» که به وسیله رهبر انقلاب نیز تقریظ شده است، مورد مطالعه قرار گرفت و شرکت‌کنندگان به پرسش‌هایی مرتبط با این کتاب‌ها پاسخ دادند.