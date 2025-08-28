پخش زنده
امروز: -
دو نماینده تیم بوکس نوجوانان ایران در مسابقات بینالمللی جاده ابریشم - چین به فینال راه یافتند و ملی پوشان کشورمان نیز دو نشان برنز کسب کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بین المللی بوکس جاده ابریشم با حضور ۳۲ تیم از ۲۰ کشور در شهر ارومچی چین در حال برگزاری است.
چهار نماینده ایران امروز پنجشنبه (ششم شهریور) به روی رینگ رفتند که دو ملی پوش کشورمان فینالیست شدند و دو ملی پوش هم به مدال برنز دست یافتند.
در وزن ۷۵ کیلوگرم، مهرشاد شرافتمند با پیروزی مقابل بوکسورهای کشورهای قزاقستان و چین به نیمهنهایی راه یافت. وی در نیمه نهایی بوکسور قدرتمند قزاق را شکست داد و راهی فینال این رقابتها شد. شرافتمند فردا برای رسیدن به مدال طلا باید در فینال با نماینده قزاقستان مبارزه کند.
در وزن ۸۰ کیلوگرم، امیرعلی فتاحیان پس از استراحت در دور نخست، در نیمه نهایی بوکسوری از هند را شکست داد و دومین فینالیست ایران شد. فردا فتاحیان با نماینده هند در فینال رقابت خواهد کرد.
در وزن ۵۰ کیلوگرم، زبیر عیسیزهی پس از شکست حریف چینی به نیمهنهایی راه یافت و در این مرحله مقابل نماینده هند شکست خورد و به مدال برنز رسید.
در وزن ۵۴ کیلوگرم، متین چمنپا پس از پیروزی مقابل نمایندگان قزاقستان و آذربایجان، در نیمهنهایی مغلوب حریف بوکسور هند شد و برنز این مسابقات را کسب کرد.
هدایت تیم نوجوانان را اکبر احدی بر عهده دارد. علی مظاهری و بیژن عبدالملکی به عنوان مربی کنار تیم هستند. امیر مدرسی به عنوان سرپرست، تیم را همراهی میکند.