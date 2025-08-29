استاندار کردستان، روز پنجشنبه در پنجمین روز از هفته دولت به شهرستان کامیاران سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، استاندار کردستان به مناسبت هفته دولت و در پنجمین روز از این هفته به منظور افتتاح، کلنگ زنی و بازدید از چندین پروژه در شهرستان کامیاران حضور یافت.

وی در ابتدای برنامه‌ها با حضور در مزار شهدای این شهر، ضمن ادای احترام، المان شهدای گمنام را افتتاح کرد.

بازدید از واحدهای مسکن مهر، کمربندی‌های شرقی و غربی، افتتاح پارک ژیار و کلنگ‌زنی یک مجتمع گردشگری از دیگر برنامه‌های استاندار در این سفر بود.

آرش لهونی در ادامه سفر خود از دریاچه مصنوعی سطح شهر بازدید کرد و اظهار داشت: اجرای این طرح که می‌تواند در رونق اشتغال و گردشگری این شهرستان موثر باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.