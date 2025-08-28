رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: بهبود معیشت کارکنان، استخدام گسترده محیط‌بانان و تجهیز یگان حفاظت با فناوری‌های نوین از اولویت‌های اصلی سازمان است.

افزایش ۴۶ درصدی حقوق کارکنان و استخدام ۹۰۰ محیط‌بان جدید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، شینا انصاری در جمع کارکنان محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: اصلی‌ترین اولویت این سازمان، ارتقای وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان بوده و واقعیت امر بخش زیادی از عمر کاری‌ام را در این سازمان گذرانده‌ام و مشکلاتی که امروز مطرح شد برایم کاملاً آشنا است.

وی افزود: سازمان محیط زیست از نظر پایه حقوقی وضعیت ضعیفی داشت، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، افزایش ۴۶ درصدی حقوق کارکنان به نتیجه رسید.

انصاری در تشریح اقدامات حوزه منابع انسانی اظهار داشت: با سازمان امور اداری و استخدامی مذاکرات متعددی انجام شده و بر اساس توافقات، علاوه بر جذب ۲۰۰ نیروی جدید در سال جاری، مجوز استخدام ۷۰۰ نفر دیگر در سطح کشور نیز اخذ شده است.

او همچنین با اشاره به مشکلات محیط‌بانان در رویارویی با متخلفان تصریح کرد: گزارش این مسائل در هیئت دولت ارائه شد و بر اساس دستور رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه موظف شد برای تأمین نیروی انسانی کافی و استفاده از فناوری‌های نوین جهت تجهیز سازمان اقدام کند. این برنامه‌ها به‌ویژه در مناطق حساس و زیستگاه‌های مهم دنبال خواهد شد.

رئیس سازمان محیط زیست ادامه داد: تجهیز سازمان به امکانات و فناوری‌های روز ضرورتی جدی است و در همین راستا از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواسته‌ایم موضوع اطفای حریق در جنگل‌ها و مراتع در اولویت قرار گیرد و همچنین برای تأمین بالگرد و تجهیزات ویژه با وزارت بهداشت رایزنی‌های لازم انجام شده است.

انصاری درباره تعارضات میان حیات‌وحش و جوامع محلی خاطرنشان کرد: صندوق بیمه محیط زیست با همکاری صندوق بیمه کشاورزی مأموریت یافته است که خسارات ناشی از حمله حیوانات وحشی را جبران کند و پیش‌تر تنها خسارت ناشی از گونه‌های در معرض انقراض تحت پوشش قرار می‌گرفت، اما اکنون در تلاشیم دامداران و کشاورزان از خسارات گونه‌هایی مانند گراز و گرگ نیز جبران شوند.

وی اصلاح قوانین مرتبط با حمل سلاح توسط محیط‌بانان و تقویت برنامه‌های پایش آلاینده‌ها را از دیگر اولویت‌های در دست اقدام دانست و تأکید کرد: این اصلاحات به محیط‌بانان کمک می‌کند با اقتدار بیشتری از محیط زیست کشور حفاظت کنند.