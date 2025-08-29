پخش زنده
بیش از ۸۰ درصد وعدههای یک سال گذشته با وفاق بخشهای مختلف استان اصفهان محقق شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان در جلسه شورای اداری استان گفت: در پی همافزایی بخشهای مختلف استان از جمله دولت، نمایندگان و دستگاه قضا، بیش از ۸۰ درصد از وعدههای یک سال اخیر محقق شده است.
ابراهیم معتمدی با اشاره به ظرفیتهای این استان تاکید کرد: استان اصفهان در حوزههای فناوری و آموزشی یکی از استانهای سرآمد در ایران است؛ ظرفیتی که از اصفهان در حوزه نقدینگی کشور وارد میشود به اندازه حدود ۱۱ استان کشور است به طوری که این استان بار اصلی نقدینگی کشور را در برخی بازههای زمانی به دوش میکشد.
وی افزود: در حوزه موضوعات مربوط به دامداری و دامپروری، سهم استان اصفهان در کشور حدود ۱۱ درصد است؛ در زمینه مسائل مربوط به انرژی هستهای نیز، تمرکز دشمن صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه اخیر به استان اصفهان بیانگر ظرفیتهای موجود در این استان است. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان با اشاره به نقش همافزایی بخشهای مختلف در استان گفت: در پی این همافزایی بیش از ۸۰ درصد از وعدههای یک سال گذشته محقق شده است؛ از جمله آن تعیین تکلیف یک هزار و ۸۶۰ مصوبه معوقه در سراسر استان بود که حدود ۳۶۰ عدد از این مصوبات در هفته دولت، ۵۶۰ عدد تا پایان سال و بخشی تا سال آینده به افتتاح میرسد.
وی افزود: پس از آن سفرهای استانی استاندار و معاونان ایشان به منظور اخذ مصوبات. ر حوزههای مختلف آغاز خواهد شد.