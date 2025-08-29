به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: با توجه به افزایش گزارش‌های مردمی و پرونده‌های تشکیل‌شده در خصوص فعالیت افراد سودجو تحت عنوان «رمالی و دعانویسی» در فضای مجازی، پلیس فتا در این زمینه به شهروندان هشدارداده می شود.

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور افزود: این افراد با سوءاستفاده از باورهای مذهبی و عاطفی کاربران، در قالب صفحات و کانال‌های مجازی اقدام به تبلیغ خدماتی چون گشایش بخت، حل مشکلات خانوادگی، جذب محبت و موارد مشابه کرده و با دریافت مبالغ قابل توجه، نه‌تنها هیچ‌گونه خدمات واقعی ارائه نمی‌دهند، بلکه در مواردی اقدام به اخاذی، تهدید و حتی سرقت اطلاعات شخصی قربانیان می‌کنند.

وی تأکید کرد: هرگونه فعالیت در زمینه رمالی، دعانویسی و ادعاهای ماورایی در فضای مجازی، مصداق بارز کلاهبرداری اینترنتی بوده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد. شهروندان باید از اعتماد به این‌گونه صفحات و پرداخت وجه به افراد ناشناس جداً خودداری کنند.»